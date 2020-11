Covid Roma, bollettino Spallanzani: 245 ricoverati, finora 1198 dimessi

In questo momento sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma «245 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 46 i pazienti ricoverati in terapia intensiva». Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani. Mentre i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1198 Lo riferisce il bollettino quotidiano dell'Istituto per le malattie infettive capitolino.

