Covid, Zingaretti: «Roma tiene, è tornata sotto i mille casi»

Roma torna sotto i mille casi di positivi al Covid. «Roma tiene», sintentizza fiducioso il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Mi scuso per le file chilometriche ai drive in ad agosto ma quelle file ci hanno salvato la vita. Roma per ora tiene, ma è stata la caccia al positivo a togliere il rischio del contagio. Non sarebbe male che la rai informasse i cittadini come comportarsi a casa: non scambiare posate, mantenere un certo rigore». Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a «Mezz'ora in più» su Rai 3.

APPROFONDIMENTI IL DPCM Lockdown, il dpcm: verso coprifuoco in Italia dalle 18 e anziani a... ROMA Lockdown, assemblee condominiali da incubo a sfogo sociale: è... LE STORIE Lockdown, protesta dei sanitari: «Siamo già... LA STRATEGIA Lockdown: Milano, Napoli e Torino verso la chiusura. E stretta sui...

«Oggi il dato di Roma non è negativo, siamo sotto i mille», ha ribadito il presidente Zingaretti che ha spiegato come si è evoluto il sistema di tracciamento, la strategia dei tamponi in questi mesi, tra la prima e questa seconda ondata. Sono nati i drive in al porto di Civitavecchia e negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. In quei presidi emergevano molte persone sane, ha spiegato il presidente. In quella fase il sistema sanitario regionale ha cominciato a registrare giorno per giorno il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi. La verà novità di questa seconda fase dell'epidemia, dunque, è la caccia al positivo asintomatico. «Questa seconda ondata, a differenza della prima, si manifesta spesso senza sintomi»​, ha ricordato infatti Zingaretti.

Covid Lazio, bollettino di oggi 1 novembre: 2.351 casi e 19 morti, Roma sotto i mille contagi

«Dal 16 agosto abbiamo portato al massimo i tamponi, ma in questo modo abbiamo salvato la Capitale». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a «Mezz'Ora in Più» su Rai 3. «Roma per ora tiene. La caccia al positivo, messa in isolamento negli alberghi, ha tolto il rischio del contagio in casa», ha aggiunto il segretario del Pd, che ha poi invitato il servizio pubblico a informare i cittadini su come comportarsi a casa. «Anche nelle mura domestiche mantenere un certo rigore», ha dichiarato infine Zingaretti.

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA