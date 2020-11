Covid Roma, Raggi: «Salme negli obitori delle università in attesa che i parenti possano celebrare i funerali»

Conservare le salme dei defunti, in attesa che i parenti finiscano la quarantena o l'isolamento fiduciari da Covid, per consentire loro di partecipare ai funerali. A lanciare l'idea è la sindaca di Roma Virginia Raggi, che propone di utilizzare le strutture obitoriali e le attrezzature in dotazione all'università per consentire la conservazione dei corpi.

La singolare richiesta è stata inserita in una lettera inviata ai rettori di tre atenei della Capitale: Cattolica del Sacro Cuore, Tor Vergata e La Sapienza: «Un gesto di pietà - si legge - e di partecipazione che procurerebbe grande conforto a persone colpite nella salute e dal dolore della perdita di una persona cara».

Questa mattina abbiamo commemorato i nostri defunti al Cimitero Monumentale del Verano. Sono vicina a tutti coloro che oggi ricordano i propri cari e a chi li ha persi in questi mesi a causa del Covid. Oggi prendiamoci un momento per omaggiare chi non c’è più. #2novembre pic.twitter.com/uAmEiTPtJh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 2, 2020

