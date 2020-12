Il balzo in avanti è vertiginoso: solo a Roma i nuovi positivi superano le 700 unità e si attestano, con l'ultimo bollettino regionale, a 767 nuovi casi rispetto ai 538 del giorno precedente. Il Covid-19 non allenta la sua presa: ieri sull'intero territorio regionale a fronte di quasi 16mila tamponi molecolari sono stati registrati 1.597 positivi 8377 in più sul giorno precedente). Una soglia critica in vista del Natale e in attesa di conoscere quali saranno le misure che il governo adotterà, l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato auspica una «tempestività d'intervento».

Anche perché nelle ultime 24 ore è cresciuto il rapporto percentuale tra tamponi svolti e nuovi positivi che si attesta intorno al 10% (9,98%) mentre mercoledì l'indice non raggiungeva l'8%. Intanto c'è il rischio cluster tra i vigili del Gruppo Tiburtino. «Sono 12 gli agenti risultati positivi, la caserma di via Fiorentini è stata chiusa», dice Mauro Cordova, presidente dell'Arvu (l'associazione dei vigili urbani).



«Il dato odierno (riferito a ieri ndr) - prosegue D'Amato - supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana ed è un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza da evitare. Servono, senza indugi, misure nazionali». Ieri pomeriggio si è svolto da remoto un comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura ma in sostanza fino a quando il governo non varerà un piano integrativo per il Natale non sono state decise misure straordinarie se non un maggior controllo in ottica anti-assembramenti per il weekend. E benché l'ultimo bollettino abbia registrato un aumento di guariti (più 4.177) crescono ancora i decessi (57 in tutto) e aumentano le terapie intensive: 311 pazienti. C'è da dire tuttavia che le persone analizzate sono molte di più ed emerge un fenomeno che penalizza l'operato di testing del Lazio.



RISULTATI SOTTACIUTI

Ovvero il caso dei tamponi rapidi antigenici, eseguiti nelle farmacie, nei laboratori privati d'analisi, negli ambulatori dei medici di famiglia e nei drive-in che sfuggono però al conteggio. «Ogni giorno - prosegue D'Amato - abbiamo circa 20 mila tamponi non contati». Perché? Si tratta dei negativi agli antigenici che non vengono presi in considerazione dal momento che «in Italia il tasso di positività viene elaborato solo sui tamponi molecolari». Ora il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive ha aggiornato la definizione di caso da Covid-19 chiarendo definitivamente l'utilità del test antigenico rapido. «A questo punto ci aspettiamo che nelle rilevazioni giornaliere siamo inseriti anche i numeri dei test antigenici per misurare la capacità di testing - conclude D'Amato - A me non interessa in che modo il ministero della Salute intende valutare questi dati se sommarli o aggiungerli agli altri ma non si può accettare che non vengano conteggiati». I numeri sono elevati e se sommati ai molecolari, ad esempio, potrebbero tracciare tutto un altro scenario sull'incidenza del virus nella Regione. Solo le 400 farmacie ad esempio che hanno iniziato a fare i tamponi rapidi hanno superato la quota dei 100 mila esami ma di questi sono stati presi in considerazione solo i positivi confermati dal molecolare, ovvero il 7% poco più di 7 mila.



