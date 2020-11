Covid Roma, 200 giovani a piazza delle Muse (senza mascherina e distanziamento): tutti multati

Vicini, vicinissimi e senza mascherina almeno un duecento ragazzi che si sono ritrovati a piazza delle Muse. Chiacchiere, brindisi veloci, la musica dalla macchina. Così i carabinieri sono intervenuti nel cuore dei Parioli, allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il contenimento dei contagi. I militari hanno sciolto l'assembramento e identificato 25 persone. Per 11 giovani è scattata la sanzione, per il mancato utilizzo delle previste mascherine facciali, mentre altri 4 sono stati multati per il mancato distanziamento sociale di almeno un metro.

I controlli dei carabinieri del Gruppo di Romasono proseguiti a Trastevere. In un locale di vicolo del Cinque, attraverso i vetri della porta d'ingresso chiusa, i militari hanno notato un gruppo di persone all'interno. C'erano almeno una ventina di clienti, tra chi banchettava seduto ai tavoli e chi era in attesa di essere servito. I Carabinieri hanno identificato il titolare e disposto la chiusura di 3 giorni e sanzionato i 20 avventori.

