«Il signor Gianfranco Botti sarà operato appena possibile. Dopo averlo visitato nel nostro ambulatorio l'abbiamo inserito in lista di attesa per la preospedalizzazione e il ricovero. Lo recedono sei pazienti con neoplasia polmonare che ad oggi devono ancora essere operati». La storia del pensionato di Rocca di Papa che ha scritto una drammatica lettera al Ministro della Salute sembra avviarsi, dopo la pubblicazione sul Messaggero, a una conclusione degna di un Paese civile. Il professor Eugenio Pompeo, dell'Unità operativa di Chirurgia Toracica del Policlinico di Tor Vergata, ha scritto nero su bianco che l'anziano, il quale privatamente avrebbe dovuto spendere 20 mila euro, verrà assistito e operato.

Botti, 83 anni, aveva rivolto al ministro parole di fuoco: «Se muoio, mi si mette lei sulla coscienza?». L'uomo nei giorni scorsi aveva scritto una accorata lettera a Roberto Speranza, ministro della Salute, chiedendo una soluzione immediata per il suo caso. I medici gli avevano fatto capire che, per via del Coronaviurus, l'ospedale aveva difficoltà con l'intervento. Botti è stato operato nel 2016 di cancro ai polmoni ed è stato seguito con attenzione dai medici di Tor Vergata. In seguito ad accertamenti a ottobre scorso i sanitari del policlinico hanno accertato che è necessario ed urgente un secondo intervento. Attualmente però Tor Vergata è pieno di malati Covid. Il pensionato si è guardato intorno informandosi sulle strutture private e ha denunciato il suo dramma.

Tumore, Martina: «A Milano non mi curano». L’invito da Napoli: «Vieni da noi»



Il professor Pompeo chiarisce quanto è successo. «Ho ricevuto - dice - una telefonata da Botti che mi chiedeva se io operassi anche in intramoenia perché voleva farlo subito. Mi ha chiesto quale potesse essere il costo dell'operazione, mi sono informato e ho riferito». In una struttura privata sono stati chiesti 20 mila euro. «Ho domandato al paziente - riprende il medico - se avesse un'assicurazione e poiché ha riferito di non averla e di non poter spendere per la clinica, l'ho rassicurato dicendogli che sarebbe stata mia cura ricoverarlo appena possibile per operarlo personalmente. Non opero in privato da più di 2 anni e tutti i pazienti visitati in intramoenia o meno sono stati operati da me al policlinico». Botti è rassicurato. «Ma spero che tutto - dice - si risolva prima possibile».

Ultimo aggiornamento: 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA