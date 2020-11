Covid Roma, chiude il Mercato Centrale: «Ci abbiamo messo il cuore, torneremo quando potremo di nuovo stare insieme»

Dolci, porchetta, sushi e trapizzini. Ma anche pasta e carne, un mix di tradizione e modernità. Il Mercato Centrale era spuntato nel 2016 nel cuore di Roma e in breve tempo era diventato un punto di riferimento per tutti. Una soluzione capace di non scontentare nessuno: dai turisti appena sbarcati alla stazione Termini e alla ricerca di un boccone veloce, alle comitive di amici impegnate a individuare un locale in grado di soddisfare le più disparate richieste dei commensali.

Ora, però toccherà trovare alternative nuove, perché da domenica i titolari delle tante attività distribuite nell'area della Cappa Mazzoniana, l'ex dopolavoro ferroviario, hanno deciso di abbassare le loro saracinesche. Effetto collaterale del Covid e di provvedimenti e Dpcm varati allo scopo di arginare pandemia e il contagio, ma che stanno assestando un duro colpo alla filiera della ristorazione.

L'annuncio arriva con un post di Facebook: «Ci sono scelte difficili da fare: ci abbiamo messo il cuore, ma chiudiamo per aspettare il momento in cui il mercato possa essere vissuto nella sua essenza - scrivono - tornando ad essere un luogo in cui stare insieme come abbiamo sempre fatto». Un messaggio forte, in grado di sintetizzare una situazione difficile, soprattutto per i vari gestori: «Grazie ai nostri artigiani, l'anima del progetto che non si sono mai fermati, nemmeno di fronte a una sfida così importante. Grazie al nostro staff, capace di reagire con coraggio e ottimismo, anche in un momento di diffocoltà».

La conclusione è per la gente, insieme alla speranza di tempi migliori: «Grazie per i vostri sorrisi: li abbiamo visti, uno per uno, anche se nascosti dietro le mascherine. E non vediamo l'ora di rivederli, speriamo prestissimo, in via Giolitti 36».





