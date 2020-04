Covid Roma, riaprono i mercati rionali: file a Trastevere e Monteverde

Tornano le file anche fuori dai mercati rionali. É di nuovo accessibile il mercato rionale scoperto di piazza San Cosimato a Trastevere. L'area è stata recintata da transenne arancioni per contingentare gli ingressi. All'entrata c'è un cartello giallo con una scritta a pennarello nera in cui si ribadisce che si deve rispettare la distanza di sicurezza di un metro. I clienti apprezzano la riapertura, soprattutto chi non vuole fare la fila in un supermercato tradizionale ed era abituato a comprare frutta e verdura fresche direttamente dai coltivatori.

Anche a Monteverde, in piazza San Giovanni di Dio, è tornato il mercato rionale. E ci sono molte persone che affluiscono, spesso troppo ravvicinate l'una con l'altra. Qui il 19 marzo scorso era stato effettuato un sopralluogo dall'amministrazione minicipale per capire come contingentare gli ingressi. É previsto infatti un solo punto d'accesso e uno solo d'uscita sorvegliati da persone appositamente incaricate così come già avviene nei supermercati.

