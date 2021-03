31 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Torre Angela si conferma la zona record a Roma per numeri di contagi. Qui i casi sono arrivati a quota 5462 positivi, con 200 in più rispetto al monitoraggio fatto una settimana prima. Intanto in zona Sud si registra una sorprendente balzo degli infetti, mentre più andando verso il Centro restano "isole felici" - almeno confrontando nuovi ammalati in relazione alla popolazione - i quartieri del Celio, di Trastevere e di Villa Ada.

Questa in estrema sintesi la mappa del Covid, stando alle ultime stime del Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive.

CENTRO Come detto nel Centro della città sono poche le aree dove non si è avuto un'impennata di contagi quando tutto il Lazio è finito in zona rossa: il Celio con 109 casi, l'Esquilino con 1480, Trastevere con 457 e Villa Ada con 29, San Lorenzo con 284. L'incidenza sale già già nel centro storico con 896 contagiati, a Prati(656) o a Testaccio (353).

ZONA NORD Aumentano i numeri anche su questo quadrante. Grottarossa strappa la medaglia per la maggiore incidenza con 856 casi ogni 10 mila abitanti. Sempre a Nord di Roma sono da segnalare anche gli incrementi di cento unità al Salario, con 1056 positivi, Tor di quinto (610) e Parioli (924). Crescita del doppio, 200 a Trieste (1990). In allarme le autorità sanitarie per Montesacro (1610 casi) e Tomba di Nerone (1537).

ZONA OVEST Su questo fronte sono Primavalle e Val Cannuta, rispettivamente con 2.668 e 1.773 casi, le zone con maggiori contagi. Cresce in proporzione alla popolazione la diffusione del virus alla Pisana, con 300 infetti, Boccea (430) e Corviale (800)

ZONA EST Primatista anche nell'ultimo monitoraggio, e non soltanto in questa parte della Capitale, è Torre Angela con 5462 positivi, saliti di 200 unità. Incidenza in crescita anche alla Borghesiana (3.181) e a Lunghezza (2.129). Tremila casi a Centocelle. Poi 1.664 infettati a Val Melaina, 1.617 al Nomentana e 1.575 a Serpentara.

ZONA SUD Questo quadrante è quello dove si registra la maggiora accelerazione nella diffusione della malattia. Trecento casi in più in rispetto all'ultima rilevazione del Seresmi alla Garbatella (1.689 quelli totali), 400 in più a Tor Marancia (1.356), cento in più al Trullo (1.559). Numeri preoccupanti anche in area Marconi (1504 casi, 185 positivi in più), al Gianicolense (2033) e a Castel di Leva (1.519).