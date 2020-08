Coronavirus ​Roma, movida all'Eur: sanzionati due locali per violazione delle norme anti-Covid

Multe salate per i locali della movida all'Eur. Una caffetteria e un bar-ristorante di viale America, sono stati sanzionati nella serata di ieri per non aver rispettato le norme anti-coronavirus. Durante i controlli dei carabinieri della Compagnia Roma Eur, mirati a contrastare l'inosservanza delle attuali disposizioni governative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti hanno beccato i gestori dei due locali che non si erano dotati di prodotti igienizzanti all'ingresso dei bagni, che oltretutto non erano stati sanificati.

I carabinieri hanno sanzionato i titolari con una multa di 400 euro, richiedendo la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Sono 7 in tutto i locali controllati dai militari, in particolare, le verifiche hanno riguardato le aree e gli esercizi commerciali del quartiere Eur maggiormente frequentati durante la movida. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno controllato 102 persone ed eseguito accertamenti su 31 veicoli, durante diversi posti di controllo alla circolazione, rilevando anche violazioni al codice della strada.



