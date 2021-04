Covid Roma, commesso Carrefour muore a 56 anni. L'addio sui social: «Ciao Vincenzo»

Un commesso del supermercato Carrefour di piazzale degli Eroi a Roma è morto a causa delle complicazioni derivanti dal Covid-19. Ad annunciarlo, il sindacato di cui faceva parte, la Filcams Cgil. "Tutta la Filcams Cgil Roma Lazio si stringe ai familiari, amici e colleghi per la perdita di Vincenzo Raco, nostro delegato e Rls Carrefour. Da sempre ha difeso e lottato per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresentando con orgoglio la Filcams e i suoi valori. Ciao Compagno". A esprimere cordoglio per il decesso del 56enne, anche Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. "Un'altra notizia devastante, un altro commesso che ci lascia per colpa di questo maledetto Covid. Vincenzo Raco lavorava alla Carrefour di Roma piazzale degli Eroi ed era un delegato sindacale della Filcams. Non c'è conflitto sindacale che ci possa dividere davanti a queste tragedie. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi compagni di lotta. Basta contare i morti, ci vogliono vaccini e tutele per tutti. Che la terra ti sia lieve".

Ultimo aggiornamento: 08:44

