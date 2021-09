Vaccino, a Roma al Bambino Gesù al via la terza dose su 400 fragili

Lunedì 20 Settembre 2021, 12:45

Al via oggi all'ospedale Bambino Gesù di Roma la somministrazione della terza dose del vaccino contro il virus Sars-CoV-2 ai pazienti vulnerabili, secondo i criteri dettati a livello nazionale e regionale. La dose di richiamo è destinata a circa 400 ragazzi e giovani adulti fragili dai 12 anni in su, seguiti al Bambino Gesù e precedentemente vaccinati presso l'ospedale pediatrico della Santa Sede. Verranno via via convocati per la somministrazione della terza dose con le stesse modalità delle precedenti.

Vaccino negato dal genitore, 16enne vince la causa ad Arezzo. Il giudice disponde la dose in via d'urgenza

Green pass anche per idraulici, colf e badanti. «Nessuno sarà licenziato»

Si tratta principalmente di ragazze e ragazzi immunodepressi, trapiantati, con insufficienza renale cronica, in dialisi: tutte categorie indicate come prioritarie dalla nuova circolare del ministero della Salute, ricordano dal Bambino Gesù. «I soggetti fragili sono più esposti al rischio di contrarre tutte le infezioni e rischiano più degli altri di avere forme gravi - sottolinea Alberto Villani, direttore del Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria generale dell'ospedale - È dunque molto importante proteggerli. La terza dose rappresenta la migliore tutela per le categorie vulnerabili».