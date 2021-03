Covid Roma, ultimo fine settimana in zona gialla: party interrotti, multe e locali chiusi

Sono iniziati ieri pomeriggio ma proseguiranno anche oggi (per tutto il giorno) i controlli predisposti dal Questore con apposita ordinanza di servizio, per verificare il rispetto delle norme anti Covid soprattutto in merito al distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono state predisposte, come negli scorsi fine settimana, un congruo numero di transenne da posizionare nelle aree individuate, in particolare al fine di creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell’area di piazza del Popolo e nell’area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell’afflusso pedonale nell’area del Tridente. Particolare attenzione è rivolta alla gestione di alcuni spazi pubblici e ai ristoranti, oltre al litorale romano, aree verdi e laghi. Fino ad ora sono state controllate oltre 2 mila persone, 94 esercizi commerciali, 79 auto ed emesse 9 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa anticovid.

Roma, controlli anti-Covid dei carabinieri all'Esquilino: chiusi due negozi e sanzionate 26 persone

Questa notte i carabinieri hanno interrotto una festa privata in un B&B di via Goffredo Mameli, dove sono stati sorpresi e sanzionati 12 giovani, tra cui 4 minorenni; nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i carabinieri della Compagnia Parioli hanno dato vita ad un massiccio dispositivo di controllo che ha portato alla sanzione nei confronti del titolare di un bar che ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. Nel locale, inoltre, sono state trovate 7 persone mentre altre 13 erano accalcate all’esterno. Anche nei loro confronti sono state elevate le sanzioni e per l’attività commerciale la chiusura per 5 giorni. Altri numerosi assembramenti sono stati sciolti in varie zone del quadrante. I carabinieri della Compagnia Trastevere hanno eseguito un analogo servizio nel cuore dello storico rione, che ha portato alla sanzione del titolare di un bar di vicolo del Quartiere, dove i militari hanno notato la presenza di 3 persone, nel cortile interno del locale, che sorseggiavano alcolici fuori dall’orario previsto. Non solo: due di queste stavano tranquillamente consumando marijuana, motivo per cui, oltre alle sanzioni Covid nei confronti del titolare dell’esercizio, hanno indirizzato alle autorità competenti una richiesta di chiusura per 30 giorni.

Poco più tardi, un cittadino del Senegal di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, nel corso di una lite per futili motivi con un cameriere originario dell’Ecuador di 40 anni, ha colpito il suo antagonista con un bongo, procurandogli un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni dai sanitari del San Giovanni. Il 23enne è finito in manette con l’accusa di lesioni personali. Infine, i carabinieri della Compagnia Trionfale, in via Flaminia, hanno sanzionato il titolare di un bar che non aveva predisposto la misura precauzionale del distanziamento tra i tavoli. L’attività rimarrà chiusa per i prossimi 2 giorni. Nello stesso contesto sono state sanzionate altre 5 persone per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine.

