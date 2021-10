Covid Lazio, bollettino 27 ottobre: 503 casi (216 a Roma) e 5 morti. D'Amato: «Terza dose necessaria»

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi mercoledì 27 ottobre. Su 11.385 tamponi molecolari e 21.349 tamponi antigenici per un totale di 32.734 tamponi, si registrano 503 nuovi casi positivi (+66), 5 i decessi (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 216.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Campagna vaccinale: oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Superato 91% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Vaccino antinfluenzale: somministrate 242.903 dosi e sono 3.201 i medici di medicina generale e 214 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 816.627. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Terza dose: oltre 140 mila dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

Per gli Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid Lazio, i dati a Roma

Asl Roma 1: sono 79 i nuovi casi e 3 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 57 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 134 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 26 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.