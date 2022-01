Covid: i dati che confondono i cittadini e quelli che chiariscono le idee: casi opposti da Monterotondo e Palombara

C’è parecchia confusione e quasi disorientamento nella Sabina, specie tra Monterotondo e Moricone, molto meno a Montelibretti e Palombara, sui numeri del Coronavirus , al punto che tanti cittadini non capiscono come stiano andando esattamente le cose. Alcuni Comuni non pubblicano più i numeri con cadenza regolare e altri lo fanno senza offrire, a differenza di mesi fa, un quadro d’insieme, un termometro leggibile della realtà. Un esempio è proprio Monterotondo, 41 mila abitanti, sulla Salaria a nord di Roma, la “capitale” dell’area. L’ultimo aggiornamento risale al 9 gennaio, quando il sindaco, Riccardo Varone ( Pd), si è limitato a dire via Facebook che c’erano 754 positivi (1,83% della popolazione) citando una comunicazione della Asl Rm5. I casi venivano suddivisi, in un lungo post, per fasce di età e si parlava di un generico dato dei guariti «molto sottostimato». Non si faceva invece cenno, e non lo si è fatto neppure dopo, che all’aumento dei positivi, fortunatamente, non è seguita una crescita proporzionale dei ricoveri e - cosa più importante - neppure dei decessi. Il che è l'unica prova che i vaccini, almeno per un lasso di tempo, funzionano, cosa che può convincere anche gli scettici, con i numeri, non con le parole, a farli. Il primo dato - l'incremento dei casi - senza quello vittime non viene fornito contestualmente non fa che creare allarme e i Municipi non possono non essersene resi conto.

Non va meglio a Moricone. Il paese ha 2.514 abitanti, è famoso per l’olio d’oliva, la bellezza e le ciliege, e il primo cittadino è Giovanni Battista Pascazi, eletto nel 2019 con un lista civica di centrosinistra. Il Comune tre giorni fa si è limitato a comunicare, sempre sul web, una tabella di aggiornamento: «Positivi: 80». Non una parola né un numero di più. L’hanno vista, a giudicare dai click, una trentina di persone. « Ma scrivere, genericamente, un numero (80), non significa niente - dice un cittadino medico - Questa, in un momento così non è buona informazione. A seconda delle esperienze e delle conoscenze uno può vederci un motivo di allarme ulteriore, può non capire, o magari comprendere la realtà. Ma non tutti sono tenuti a saper interpretare le cifre. Le istituzioni, anche se piccole, hanno un ruolo e dovrebbero spiegare ai loro cittadini-contribuenti senza alimentare la paure». Il dato, per il paese della cittadina, visto che non lo dice nessuno, significa questo: i positivi sono il 3,2% della popolazione, un abitante ogni trenta. Non pochi. Ma, anche qui, nonostante la crescita dei casi, una costante mondiale della variante Omicron, non c’è stata notizia di nuove vittime. Un paio di ricoverati in due mesi.