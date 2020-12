Calano i numeri dell’epidemia di Covid nella Sabina a cavallo tra Monterotondo, Palombara e Mentana. Singolare il caso di Moricone, terra di oliveti, dove al momento c’è un solo contagiato e nessuno è in ospedale. Si tratta di una donna, Catia Benedetti, che ha chiesto esplicitamente al sindaco, Giovanni Battista Pascazi, di rendere noto il suo stato attraverso la pagina Facebook del Comune «per tutelare coloro che dovessero avere avuto contatti». Le è piovuta addosso una valanga di post pieni di affetto: «Tanti auguri», «Buon Natale!», «Buona guarigione». A Monterotondo, la cittadina più grande della zona (40.813 residenti), le persone attualmente infette sarebbero 139, appena lo 0,34 per cento di tutta la popolazione: cioè circa una ogni trecento. Più alti i numeri di Palombara: 94 i casi registrati dalla Asl Rm5, cioè lo 0,71 per cento dei residenti.

Giovanni Battista Pascazi, sindaco di Moricone, ha pubblicato la notizia della signora Benedetti senza alcuna enfasi: «Comportiamoci responsabilmente - dice - e rispettiamo le raccomandazioni per arginare il virus». Contagi in calo rispetto alle scorse settimane anche a Fonte Nuova.

Covid Lazio, bollettino oggi 23 dicembre: dopo due mesi i nuovi casi sotto quota mille (Roma 372) ma aumentano i ricoveri

Domenica - ultimi dati disponibili - ci sono stati quattro nuovi casi e i positivi nella cittadina (33 mila abitanti) sono 123, lo 0,36 per cento, un cittadino ogni 270. Numeri bassi nel Comune di Mentana, dove si contano 61 persone, appena lo 0,26 per cento.

Ottimista il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone che si complimenta «per il lavoro che stanno facendo nel fronteggiare la pandemia, con i volontari della protezione civile, i carabinieri della compagnia di zona diretta dal tenente colonnello Gianfranco Albanese». Un grazie anche ai medici e operatori sanitari dell’ospedale “Santissimo Gonfalone”. A loro la scorsa settimana una targa del direttore generale della Asl Rm5 Giorgio Santonocito. «È un pensiero - dice il sindaco Varone - a chi è impegnato nel fronteggiare questa emergenza sanitaria. La cosa più bella è che tutto questo è nato anche per volontà del nostro concittadino, Lorenzo Simonetti, presidente dell’associazione nazionale carabinieri, che grazie alla professionalità dei sanitari è sopravvissuto dopo aver lottato due mesi contro il Covid». A Palombara Sabina, otto dei 94 contagiati sono ricoverati. Altri 86 sono a casa. Complessivamente nella seconda cittadina della Sabina ci sono stati dall’inizio della epidemia 232 casi, l’1,75 per cento di tutte le persone residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA