Il picco è stato raggiunto il 10 gennaio, quando nel Lazio i positivi al Covid-19 erano complessivamente 78.785. Da allora la curva dei malati - tra isolamento domiciliare e ricoveri - ha cominciato una discesa quasi costante: prima molto lenta, poi sempre più decisa.

Covid Lazio, bollettino 27 gennaio: 1.338 nuovi casi (+299) e 62 morti (+19). A Roma 662 positivi

Due settimane dopo il picco, il 24 gennaio questa cifra è scesa sotto quota settantamila - cosa che non avveniva da un paio di mesi - per poi calare bruscamente sotto i 65 mila il 27, appena tre giorni dopo. Ieri il dato complessivo del bollettino regionale parlava di 64.903 attualmente positivi, di cui 62.112 in isolamento domiciliare, 283 ricoverati in terapia intensiva e 2.508 negli altri reparti.

A causare questa discesa della curva è il contenimento dei nuovi contagi - dovuto in buona parte alle misure restrittive delle ultime settimane, in attesa che si possano avvertire gli effetti del vaccino - ma soprattutto l'incremento giornaliero delle persone dichiarate guarite: ieri ben 2.505, contro 1.338 tamponi positivi. Segno che nel Lazio non c'è stato il tanto temuto "effetto Natale" e anche questa regione sta seguendo il trend nazionale, che vede da un po' di tempo il numero delle persone infette in calo, anche se con una discesa non ancora ripida come si vorrebbe.

Ultimo aggiornamento: 12:52

