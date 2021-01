Covid, bollettino Lazio 6 gennaio 2021: 2.007 nuovi casi, terza regione in Italia. Quasi 4 mila morti da inizio epidemia

Sono 2.007 i nuovi contagi nel Lazio in base al bollettino Covid di oggi 6 gennaio 2021. In totale sono stati processati 15.417 tamponi. Ad oggi nel Lazio sono 77.766 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 74.617 in isolamento domiciliare. Mentre 3.149 persone sono ricoverate, di cui 306 in terapia intensiva. Infine, 3.972 persone sono decedute e 91.242 guarite. In totale sono stati esaminati 172.980 casi.

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA