Bollettino Lazio 15 febbraio: 7.407 nuovi positivi (a Roma 3.222), e 57 morti. Chiude il centro vaccinale di Ostia

Il bollettino Covid di oggi: nel Lazio su 14.162 tamponi molecolari e 62.036 tamponi antigenici per un totale di 76.198 tamponi, si registrano 7.407 nuovi casi positivi (+3.748), sono 57 i decessi (+41) il dato comprende un recupero di notifiche, 1.878 i ricoverati (+17), 175 le terapie intensive (-5) e +9.388 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.222. «A Ostia chiude l’hub vaccinale del polo natatorio in sinergia con la federazione italiana nuoto che ringrazio per il grande lavoro svolto. In dieci mesi sono stati somministrati oltre 160 mila vaccini», commenta l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Asl Roma 1: sono 1.298 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.033 i nuovi casi e 11 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 891 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 390 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 653 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 891 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.251 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 586 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.033 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 423 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.