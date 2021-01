Covid, bollettino Lazio 11 gennaio 2021: 1.254 casi e 45 morti, a Roma 564 positivi

Sono 1.254 i nuovi positivi nel Lazio in base al bollettino di oggi 11 gennaio 2021, su un totale di oltre 10 mila tamponi processati per un rapporto positivi/tamponi dell'11%. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 45 (28 più di ieri). I guariti sono stati 1.113. In calo le terapie intensive, ma in crescita i ricoveri. Nuovi casi in calo a Roma: sono 564.

Nella Asl Roma 1 sono 182 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano cinque decessi di 79, 81, 81, 85 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 286 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano undici decessi di 74, 76, 77, 79, 86, 86, 87, 87, 88, 90, 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 67, 70, 77, 79, 84 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 61, 63, 65, 73, 79, 90 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 69, 73, 74, 84, 88 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 88 e 89 anni con patologie.

Nelle province si registrano 263 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 119 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 67, 77 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 51 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 75 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 48 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

