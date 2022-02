Giovedì 17 Febbraio 2022, 18:30

Il Lazio è la Regione italiana che oggi ha avuto più casi positivi: sono 6.375 sul totale dei 57.890 in Italia. La Lombardia segue a 6.116, ma l'incidenza è molto più bassa di quella del Lazio visto che ha un numero di abitanti più alto. Ma c'è un altro dato che colpisce: il Lazio è la Regione con più posti letto occupati da pazienti Covid.

Lazio record per contagi e ricoveri

I numeri: in Italia ci sono 14.562 ricoverati in area medica e 1.037 in terapia intensiva. Di questi, rispettivamente 1.784 e 165 sono nel Lazio. Significa che un ricoverato su otto è negli ospedali laziali, addirittura uno su 6 se ci si sofferma alle terapie intensive. La Regione che segue più da vicino - ma come detto sempre con un bacino di popolazione più ampio - è la Lombardia che ha 1.649 pazienti area medica e 158 in terapia intensiva. Se ci si sofferma sulle persone che attualmente sono positive, il Lazio si ritrova ai vertici ancora con 211.090 persone in questa situazione, superato solo dalla Sicilia (251.275).

L'assessore alla Salute laziale, Alessio D'Amato, precisa però che la situazione sta migliorando e che la curva sta scendendo: «I casi nel Lazio sono in diminuzione su base settimanale di circa il 30 per cento. L’incidenza per 100mila abitanti scende a 870 rispetto a 1.214 della settimana scorsa. Il valore RT si mantiene sotto 1 e sta progressivamente calando la pressione sulla rete ospedaliera. Rivolgo alle famiglie un appello per la vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni, finora vi sono state oltre 143 mila prime dosi pari al 38% e 102 mila seconde dosi pari al 27».