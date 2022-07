Omicron Lazio, il bollettino del 3 luglio: 8.673 positivi e due morti. Tasso di positività al 25%

Lazio, crescono ancora i positivi: oggi 3 luglio si registrano 8.673 nuovi positivi, e due morti. «Oggi nel Lazio su 3.940 tamponi molecolari e 30.694 tamponi antigenici per un totale di 34.634 tamponi, si registrano 8.673 nuovi casi positivi (-1.694), sono 2 i decessi (-4), 672 i ricoverati (+22), 58 le terapie intensive ( = ) e +3.233 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25%. I casi a Roma città sono a quota 4.634», fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ecco i casi divisi per Asl:

* Asl Roma 1: sono 1.691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.597 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 378 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 645 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 740 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 2.276 nuovi casi: * Asl di Frosinone: sono 810 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl di Latina: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl di Rieti: sono 210 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl di Viterbo: sono 317 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I vaccini

Nel Lazio superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l'83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Per la quarta dose prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. La Regione ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero e che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.