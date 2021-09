Covid Lazio, bollettino oggi 18 settembre: 376 nuovi casi e 2 morti. A Roma 220 contagi

Sabato 18 Settembre 2021, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 14:32

Covid Lazio, il bollettino di oggi 18 settembre. D’Amato, «Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 220»

Invito a vaccinazione: voglio rivolgere un invito alla vaccinazione ai lavoratori che non lo hanno ancora fatto non ridursi all’ultimo momento;

Campagna vaccinale: si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell’intera area metropolitana;



Terza dose: dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio. Sono circa 65 mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami.

Covid, il bollettino di Roma e delle provincie





Asl Roma 1: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 117 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nelle province si registrano 65 nuovi casi:





Asl di Frosinone: si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.