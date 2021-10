Covid Lazio, il bollettino di oggi 14 ottobre: 275 nuovi casi (123 a Roma) e 3 morti

Giovedì 14 Ottobre 2021, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 16:51

Covid Lazio, il bollettino di oggi 14 ottobre 2021. D’Amato, «Oggi nel Lazio su 12147 tamponi molecolari e 10027 tamponi antigenici per un totale di 22174 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+81), 3 i decessi (-1), 305 i ricoverati (-19), 50 le terapie intensive (+1) e 400 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 123».



Campagna vaccinale: superato 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Green pass, le Faq del governo L'ANTICIPAZIONE Mascherine, via obbligo in primavera? IL PROTOCOLLO Influenza, primi casi: identificato virus in due bambini ADNKRONOS Covid: Scatizzi (Acoi): “Dobbiamo correre per recuperare...

Terza dose: somministrate oltre 31mila dosi agli over 80. Prenotati oltre 4mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

Vaccino antinfluenzale, gratuito per Over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di eta’.

Covid Lazio, i dati

Asl Roma 1: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 67 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.