Covid Lazio, ipotesi mascherine obbligatorie anche all'aperto e tutto il giorno

Non solo la Campania: anche nel Lazio potrebbe diventare obbligatorio indossare la mascherina tutto il giorno, anche all'aperto. A paventare l'ipotesi è la Regione Lazio che tiene d'occhio il numero giornaliero di nuovi contagi (oggi si è registrato un +230 positivi, dietro solo al Veneto)

Se il trend dei casi di Covid 19 continuerà a salire, nel Lazio potrebbe scattare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, è l'ipotesi al vaglio della Regione Lazio nel caso in cui la situazione del contagio dovesse peggiorare. In presenza di focolai concentrati in una struttura o in una singola zona continueranno a scattare, come accaduto fino ad ora, chiusure mirate di strutture, palazzi o zone con una sorta di mini lockdown.

Ultimo aggiornamento: 18:09

