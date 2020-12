Il Covid ha rallentato leggermente la sua intensità sul litorale nord di Roma, il bilancio degli attuali contagiati è più alto sul versante sud, soprattutto ad Anzio e Nettuno dove assieme sommano oltre 100mila abitanti. La fotografia però è di oltre 2.380 positivi comprendendo tutta la fascia costiera tra Civitavecchia e Nettuno con le rispettive Asl che pubblicano continuamente, chi ogni giorno, chi in modo alternato, i propri numeri tra nuovi malati, guariti e persone decedute.

Incremento record nel periodo tra il 7 e il 13 dicembre ad Anzio con 137 nuovi contagi registrati dall’ultimo dato dell’Asl di Rm 6 che parla alla fine di 428 positivi.

A Nettuno 134 i nuovi casi di cui 23 nuovi negli ultimi due giorni e quattro invece le guarigioni. In totale gli attuali positivi sono 403, di cui 14 ricoverati in strutture ospedaliere. A Pomezia l’ultimo dato di ieri 15 dicembre parla di 361 casi di cui 14 in ospedale. In una settimana i guariti però sono stati quasi 100, fermandosi ora a quota 810 globalmente.

Ad Ardea, sempre per l’Asl di Rm 6, i positivi accertati al 14 dicembre sono 289 (16 le persone ricoverate), ben 74 però i nuovi casi nell’ultima settimana.

Procedendo verso nord, per quanto riguarda l’Asl di Rm 3, a Fiumicino (80mila residenti) sono complessivamente 340 i positivi, 9 in meno del giorno precedente. Il sindaco quasi quotidianamente inserisce le statistiche sul portale del municipio. «Come già accaduto ieri - scrive Esterino Montino - i guariti superano i nuovi casi, rispettivamente 23 e 14, e questa è un'ottima notizia. Il numero di donne che ha contratto il coronavirus è di 189, gli uomini sono 151, mentre l'età media è di 41 anni. Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite, con il 68% del totale di persone positive».

Nel conteggio giornaliero dell’Asl di Rm 4 risulta Civitavecchia il comune al primo posto di questa malaugurata classifica con i suoi 223 positivi (l’ultimo aggiornamento è di ieri 15 dicembre) anche se negli ultimi quattro giorni da annotare nella città portuale anche un boom di guariti, ben 48.

Preoccupa Cerveteri dove di positivi attualmente ce ne sono 187 di cui 61 registrati solamente negli ultimi sei giorni, al cospetto invece di 30 cittadini guariti. In miglioramento lo scenario a Ladispoli con 154 positivi totale a ieri, quando il 9 novembre scorso era stata superata quota 350 anche per via di un focolaio nella Rsa Luigi Gonzaga dove si sono contate numerose vittime in questi due mesi tra gli anziani. A Santa Marinella i contagi sono saliti a 63 ma è anche vero che tra quelli del litorale nord, è il comune con meno residenti, poco meno di 19mila. Civitavecchia ne ha 52mila, Cerveteri 38mila e Ladispoli 42mila.

