Covid Lazio, bollettino oggi 17 settembre: 368 nuovi casi (+54) e 5 morti (+2). A Roma 189 contagi

Venerdì 17 Settembre 2021, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Oggi nel Lazio su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 tamponi antigenici per un totale di 20.676 tamponi, si registrano 368 nuovi casi positivi (+54). Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 189 (+40).

Asl Roma 1: 76 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: 95 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 58 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Campagna vaccinale: si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell’intera area metropolitana. Terza dose: dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio.