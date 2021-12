Covid Lazio, D'Amato: «Incidenza in aumento, quarantena e contact tracing vanno rispettati»

Covid, l'allarme arriva dal Lazio: «Incidenza in aumento - dice l'assesore alla Salute Alessio D'Amato -, quarantena e contact tracing vanno rispettati». «Ci sono le condizioni per un raffreddamento della curva ma vanno rispettate le regole sulla quarantena e il contact tracing», dice l'assessore alla Salute Alessio D' Amato.

«Ci giungono troppe segnalazioni dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro che sono venuti in contatto con un caso positivo», aggiunge.

«Mascherina all'aperto»

«Ricordo che il rispetto delle regole, compreso l'utilizzo della mascherina anche all'aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività. L'incidenza è in aumento, il valore RT è in diminuzione, ci sono ancora pertanto le condizioni per raffreddare la curva», conclude D' Amato.