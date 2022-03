Covid Lazio, il bollettino di oggi 25 marzo: 8.807 casi (4.145 a Roma) e 16 morti. D'Amato: «Incidenza in salita, Rt di nuovo sopra quota 1»

Covid Lazio, il bollettino: «Oggi nel Lazio su 10.562 tamponi molecolari e 44.209 tamponi antigenici per un totale di 54.771 tamponi, si registrano 8.807 nuovi casi positivi (-428), sono 16 i decessi (-4), 1.110 i ricoverati (-6), 70 le terapie intensive (-1) e +7.846 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%. I casi a Roma città sono a quota 4.145. L'incidenza sale e torna sopra quota mille ogni centomila abitanti e il valore Rt torna sopra quota 1 (1.23)». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto FEBBRE EMORRAGICA Ebola, la Gran Bretagna trema IL RACCONTO Long Covid, effetti anche dopo due anni ABRUZZO Variante Omicron: contagiato bimbo di un mese. E' grave in...

I dati di Roma



Asl Roma 1: sono 1.662 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.427 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.056 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 413 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 668 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.001 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.580 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 928 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 369 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.