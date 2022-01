Covid Lazio, il bollettino di oggi: 9.440 nuovi casi (4.174 a Roma). Salgono i morti: sono 19 (+17 rispetto a ieri)

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi lunedì 10 gennaio 2022: su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 tamponi antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388), sono 19 i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.174.

«Nel Lazio ci aspettiamo il picco di casi nella terza settimana di gennaio». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a margine della visita della ministra degli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock, all'hub vaccinale del Parco della Musica. «I nostri tecnici ci dicono che entro il mese ci sarà la curva del picco, un segnale da guardare con attenzione», ha aggiunto. Sul rischio che il Lazio passi dalla zona gialla a quella arancione l'assessore ha chiarito che «non si può escludere, siamo prudenti dipende dall'andamento dell'incidenza e dalla capacità di vaccinare».

L'occupazione delle terapie intensive nel Lazio ha superato la soglia del 20% (condizione per entrare in zona arancione). I ricoveri non raggiungono la soglia del 30% ma sono comunque in aumento.

Ieri sono state effettuate oltre 52 mila somministrazioni l’83% in piu’ rispetto al target commissariale. «Aumenteremo del 25% gli slot disponibili sia nella fascia 5-11 anni, che nella fascia over 12 anni per i vaccini», ha dichiarato l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Asl Roma 1: sono 1.402 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 958 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 872 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.709 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.727 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 326 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 835 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 255 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 311 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.