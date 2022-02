Covid, bollettino Lazio di oggi: 8.483 casi e 9 morti. D'Amato: «Prosegue trend in discesa»

Covid, il bollettino del Lazio di oggi: «Su 16.679 tamponi molecolari e 62.584 tamponi antigenici per un totale di 79.263 tamponi, si registrano 8.483 nuovi casi positivi (-678), sono 9 i decessi (-14), 2.060 i ricoverati (-1), 196 le terapie intensive (+1) e +8.109 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.917«. A fornire i dati è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. »Da remoto e in isolamento voglio ricordare l'importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l'avessero fatta - sottolinea D'Amato, risultato positivo al covid nei giorni scorsi - Non bisogna perdere tempo, il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male«. L'assesore ricorda poi che »prosegue il trend in discesa, per il secondo giorno di seguito sotto i 10 mila casi e sono 3 mila i casi in meno rispetto a domenica della scorsa settimana».

