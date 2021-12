Covid Lazio, il bollettino di oggi 3 dicembre: 1.493 casi (720 a Roma) e 7 morti

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi venerdì 3 dicembre 2021. Oggi nel Lazio su 17.192 tamponi molecolari e 26.258 tamponi antigenici per un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi positivi (-317), sono 7 i decessi (+3), 727 i ricoverati (+35), 88 le terapie intensive (-5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 720. Il valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale. Nella giornata di ieri oltre 50 mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Covid Lazio, i dati

Asl Roma 1 sono 353 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma 2 sono 292 i nuovi casi e 3 i decessi.

Asl Roma 3: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl Roma 5: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma 6 sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 295 nuovi casi.

In particolare la Asl di Frosinone registra 59 nuovi casi e 0 decessi; Asl di Latina: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Viterbo sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi.