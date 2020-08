Covid Lazio, bollettino: 148 nuovi positivi (la metà a Roma) e nessun morto. Focolaio in una clinica a Genzano

Ancora sopra i 100, ma ancora in discesa i nuovi positivi nel Lazio. Su oltre 13mila tamponi, nelle ultime 24 ore nella regione si registrano 148 nuovi casi di questi 75 sono a Roma. Zero i decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%). Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone.

Da domani pomeriggio sarà attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Sono partiti invece questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro.



Capitale e provincia

Nellasono 30 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventisei i casi di rientro, ventiquattro con link dalla Sardegna, uno dal Marocco e uno dalla Romania. Quattro sono i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 2 i casi sono 26 e tra questi sedici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, cinque dalla Spagna, uno dall’Emilia-Romagna e uno dal Bangladesh. Sono quattro i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 3 sono 19 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi uno con link dalla Sardegna, uno individuato al test sierologico e undici casi hanno un link con un cluster noto e isolato dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono 4 i casi registrati e tra questi uno con link dalla Sardegna. tre sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, due dal Piemonte. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso.

Nella Asl Roma 6 sono 39 i nuovi positivi e di questi nove sono di rientro, otto con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Due sono i casi con link al CAS Un Mondo Migliore e ventisette i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli istituto a Genzano.



Le altre province

Nelle province si registrano 22 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl disono otto i casi e di questi due con link dalle Marche e uno dalla Romania. Nella Asl disi registrano quattro casi e di questi due con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl disono sette i casi e sono due con link dalla Sardegna e tre casi sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl disono tre i casi e si tratta di un cluster familiare noto e isolato“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.