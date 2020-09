Covid Lazio, il bollettino: 125 nuovi casi, 20 nel cluster di Genzano

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi 1 settembre 2020. Sono 125 i nuovi casi registrati nel Lazio, soltanto la Lombardia (242) ne conta di più. Nel Lazio ad oggi sono 3.285 i casi positivi a Covid-19, con 336 ricoverati, cui si aggiungono 8 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 878 i deceduti. Sono 2.941 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.153 e il totale dei casi esaminati è pari a 11.316.

Per quanto riguarda il cluster del "San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli" a Genzano, «sono venti i nuovi casi nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica. In giornata è prevista l'esecuzione di nuovi tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19.

«Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 125 casi, di questi 61 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 48%) e di casi con link dalla Sardegna (circa 40%). Da questo pomeriggio è attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana».Evidenzia Alessio D'Amato nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19.

​ «Al drive-in allestito presso il Porto di Civitavecchia proseguono i test rapidi volontari e gratuiti per gli imbarchi verso la Sardegna. Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e di questi diciotto i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna e due dal Marocco. Tre casi sono un cluster familiare con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 2 sono 22 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quindici i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, due dalla Croazia e uno dalla Grecia. Nella Asl Roma 3 - prosegue l'assessore - sono 9 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sei con link dalla Sardegna e uno dalla Toscana. Due sono contatti di casi noti e isolati». «Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due con link dalla Sardegna - aggiunge D'Amato - Sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di cinque casi con link dalla Sardegna, un contatto di un caso noto e isolato e un caso individuato in accesso al pronto soccorso».

«Nella Asl Roma 6 sono 33 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono di rientro, quattro con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Cinque sono contatti di casi positivi già noti e isolati e venti i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli a Genzano», precisa l'assessore. «Nelle province si registrano 15 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono tre i casi, e di questi una bambina con link ad un caso di rientro dalla Campania e un caso su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl di Frosinone si registrano cinque casi e di questi due con link dalla Sardegna e un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e sono due con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti sono quattro i casi e si tratta due casi con link dalla Sardegna e due dall'Albania», conclude l'assessore alla Sanità della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 18:27

