Bollettino Covid Lazio 1° febbraio, ci sono 5.516 nuovi casi, 5.222 a Roma. Record di ricoveri pediatrici, D'Amato: «Vaccinate i bimbi»

Il bollettino Covid di oggi: nel Lazio su 19.067 tamponi molecolari e 107.379 tamponi antigenici per un totale di 126.446 tamponi, si registrano 12.131 nuovi casi positivi (+5.516), sono 25 i decessi (-4), 2.081 i ricoverati (-64), 198 le terapie intensive (-8) e +11.829 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.222. C'è un deciso calo dei ricoveri e delle terapie intensive. I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno. Si segnala però un record di ricoveri pediatrici, «Rivolgo un appello a prenotare il vaccino», ha detto l'ssessore Alessio D'Amato.

Rispetto al 1° febbraio del 2021: ci sono 292 ricoveri in meno in area medica, 90 in meno in terapia intensiva e 13 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Domani, 2 febbraio, c'è l'open day vaccinale per le donne in gravidanza e in allattamento su tutto il territorio regionale. Le informazioni sono qui.

Asl Roma 1: sono 1.684 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.971 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.567 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 762 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.110 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.270 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.767 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.492 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 301 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 767 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.