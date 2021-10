Covid Lazio, bollettino 18 ottobre: 202 nuovi casi positivi (-86) e 8 morti (+6). A Roma città 71 (-45) contagi

Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Bollettino Covid Lazio. Oggi nel Lazio su 5458 tamponi molecolari e 7318 tamponi antigenici per un totale di 12776 tamponi, si registrano 202 nuovi casi positivi (-86), 8 i decessi (+6), 318 i ricoverati (+11), 48 le terapie intensive (-1) e 323 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 71. Nel frattempo aumentano le somministrazioni grazie al Green pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo.

Covid nel Lazio. La campagna vaccinale

Nel Lazio hanno concluso il percorso vaccinale il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Sono state somministrate oltre 53mila terze dosi agli over 80. Oltre 7 mila over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni

«Sono già 661 mila le dosi di vaccino consegnate ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il vaccino è gratuito per Over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta», fa sapere la Regione.

Covid bollettino Roma e provincia

Asl Roma 1: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.



Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.



Asl Roma 4: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.



Asl Roma 5: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.



Asl Roma 6: 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nelle province si registrano 53 nuovi casi:



Asl di Frosinone: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Asl di Latina: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Asl di Rieti: si registrano 1 nuovi caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Asl di Viterbo: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

