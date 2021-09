Covid Lazio, bollettino oggi 13 settembre 2021: 271 nuovi contagi (141 a Roma) e 3 morti

Lunedì 13 Settembre 2021, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 18:52

Covid Lazio, il bollettino di oggi 13 settembre 2021. Nel Lazio su 6.365 tamponi molecolari e 5.095 tamponi antigenici per un totale di 11.460 tamponi, si registrano 271 nuovi casi positivi (-52), -24 casi rispetto a lunedì 6 settembre. Sono 3 i decessi (-2), 452 i ricoverati (+10), 64 le terapie intensive (+2) e 426 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 141. Prosegue la campagna vaccinale: superato l'80% di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%. in corso il monitoraggio e il reclutamento dei trapiantati per la dose di richiamo. Per l'avvio dell'anno scolastico pronte le 'scuole sentinellà con 30 mila test per gli studenti.

Terza dose vaccino, si parte lunedì 20 settembre: prime somministrazioni alle categorie fragili

Covid Lazio, i dati

Asl Roma 1: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 41 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.