Covid Lazio, bollettino oggi 11 settembre 2021: 362 casi (191 a Roma) e 3 morti

Sabato 11 Settembre 2021, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 17:21

Covid Lazio, il bollettino di oggi 11 settembre 2021. Nel Lazio su 7.757 tamponi molecolari e 12.866 tamponi antigenici per un totale di 20.623 tamponi, si registrano 362 nuovi casi positivi (+16), -42 casi rispetto a sabato 4 settembre. Sono 3 i decessi (+1), 445 i ricoverati (-12), 59 le terapie intensive (+2) e 617 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 191. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera.

In attesa della circolare del ministero della salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati. In calo l'indice Rt (a 0,75) rispetto alla settimana precedente e cala anche incidenza. Prosegue la campagna vaccinale: superato l’80% di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%.





Le Asl

Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si è registrato un morto.

Asl Roma 2: 94 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl Roma 3: 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si sono registrati due morti.

Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl Roma 5: 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl Roma 6: 62 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.



Nelle province si registrano 59 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl di Latina: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl di Rieti: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.

Asl di Viterbo: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si sono registrate vittime.