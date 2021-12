Covid Lazio, il bollettino di oggi 10 dicembre: 1.871 nuovi casi (861 a Roma) e 13 morti

Covid, il bollettino della regione Lazio di oggi venerdì 10 dicembre 2021. Su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495), sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861.

«Il valore Rt e’ 1.06 piu’ basso del valore Rt nazionale, classificazione del rischio è moderata, incidenza in lieve aumento con una velocità più bassa. Mantenere alta l’attenzione, in crescita seppur sotto soglia entrambi i tassi di occupazione ospedaliera. Ieri nuovo record di somministrazioni oltre 60 mila vaccini il 40% in più del target», è quando afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 359 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 378 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 124 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 304 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 453 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 149 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 172 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 91 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.