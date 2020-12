Covid, Lazio: il bollettino di oggi 30 dicembre. Aumentano i positivi (+155) e i morti (+12)

Sono 1.333 (+115) i nuovi positivi al Covid nel Lazio, a fronte degli oltre 13.000 tamponi eseguiti. Altre 66 persone sono morte (+12 rispetto a ieri) e 1.489 nuovi guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi torna al 9%. Secondo l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha inoltre dichiarato che «​I casi a Roma città salgono a quota 500». Lo fa sapere la task-force regionale per il coronavirus, insieme con i direttori generali e le aziende ospedaliere, i policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Inoltre sono state effettuate 1.076 vaccinazioni anti-Covid: nella giornata di oggi, in particolare, sono arrivate negli 20 hub regionali tutte le 41 scatole del vaccino anti- Covid. Si tratta di 7.995 fiale e 47.970 dosi di vaccino; le prossime consegne sono previste per le giornate del 4, 11, 18 e 25 di gennaio».

Nella Asl Roma 1 sono 252 i casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di casi di coronavirus in isolamento domiciliare o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici di queste persone sono ospedalizzate. Si registrano inoltre 15 nuovi decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 203 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 12 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 110 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 9 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi con patologie

Nella Asl Roma 5 sono 62 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 14 decessi con patologie.

Nelle province, inoltre, vengono registrati 482 positivi e 8 morti.

Nella Asl di Latina sono 105 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di 82, 90 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 209 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi di 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 78 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di 74, 90 e 99 anni con patologie.

«Nella Asl di Rieti si registrano 90 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto», così l'assessore D'Amato.

