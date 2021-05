Covid Lazio, bollettino oggi 12 maggio: 633 contagi (300 a Roma) e 22 morti. D'Amato: «Calo record di positivi»

Covid Lazio. Il bollettino di oggi 12 maggio riporta dati tutti in calo per quanto riguarda la diffusione del virus: sia per decessi che per nuovi positivi, ma anche per ricoverati. In particolare, si legge che su oltre 15mila tamponi nel Lazio (+1710) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test si registrano:

633 nuovi casi positivi (-2)

22 i decessi (-18)

1269 i guariti

1732 ricoverati (-86)

244 le terapie intensive (-11)

Il punto - Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi postivi.

Vaccini - Dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969). Open Day Astrazeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale: domani saranno comunicate tutte le informazioni relative alla modalita’ di accesso sui canali istituzionali di Salutelazio.

Casi a Roma - I casi a Roma città sono a quota 300.

Variante indiana - Asl Latina: Comune di Sabaudia – Bella Farnia: rilevato caso di variante indiana all’interno della microzona rossa. Il cittadino è attualmente in quarantena vigilata dalla Asl.

Vaccini- Oggi superata la quota delle 2 milioni e 380 mila somministrazioni e sono oltre 783 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Roma e provincia

Casi e decessi Asl per Asl

Nella Asl Roma 1 sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl Roma 2 sono 132 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 4 decessi.

Nella Asl Roma 3 sono 67 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 3 decessi.

Nella Asl Roma 4 sono 42 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 2 decessi.

Nella Asl Roma 5 sono 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 3 decessi.

Nella Asl Roma 6 sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Le province

Nelle province si registrano 203 casi e sono 7 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 99 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 5 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registra un decesso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.





