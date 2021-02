Covid Lazio, bollettino oggi 24 febbraio: 1.188 casi positivi (+299), 38 morti (+5). Roma a quota 559

Il bollettino di oggi: su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi al Covid (+299), 38 i decessi (+5) e +1.197 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 559 (nella foto la Nuvola dell'Eur che si converte in centro per le vaccinazioni, inaugurato oggi).

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, primo hub vaccinazione di massa ROMA Vaccino, la caserma dell'Esercito diventa centro per la... ROMA Covid, Zingaretti: ok vaccino alla mamma caregiver. «Appello... ROMA Scuola, boom di contagi: sul totale dei nuovi casi gli studenti sono... LO SCENARIO Effetto vaccini, ricoveri giù nel Lazio: meno letti Covid in...

Nella Asl Roma 1 sono 309 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 61 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nelle province si registrano 399 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 125 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 197 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 63, 70, 83 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 79 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA