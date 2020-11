Covid, ingresso gratuito al Car per ristoratori e titolari di gastronomie e bar

Un aiuto concreto per i ristoratori di Roma. Ingresso gratuito da oggi, primo novembre, al Centro agroalimentare di Roma (Car) per tutti i ristoratori, titolari di gastronomie e bar per «facilitare l'approvvigionamento di merce fresca e freschissima, sia nel comparto ortofrutta che per quello ittico». L'iniziativa è adottata per il «momento di grande difficoltà e preoccupazione per tutto il settore della ristorazione, dei bar e delle gastronomie». Per accedere alla mercato all'ingrosso - spiega una nota - bisognerà presentarsi al Centro Accoglienza del Car con una copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio con il codice ateco di appartenenza. Viene specificato inoltre che «chi già in possesso di badge Car avrà riaccreditati tutti gli ingressi utilizzati durante il periodo promozionale». Il Car aggiunge che «a seguito dell'iniziativa promossa dalla Regione Lazio, nota come bando Bonus Lazio Km0 e ideata per dare supporto agli esercenti di somministrazione di alimenti con un voucher a fondo perduto per l'acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio, i pubblici esercizi che si riforniranno nei mercati e che vorranno avvalersi della promozione regionale verrà offerto supporto tecnico».

«Con le chiusure anticipate di ristoranti bar e gastronomie - dichiara Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di Car - si prevede che la perdita annuale per la filiera agroalimentare per Roma e Lazio sia superiore ai 10 miliardi di euro, di cui tra i 2 e 3 miliardi riguarderanno proprio i settori dell'ortofrutta dell'ittico. Cifre che fanno paura e che preoccupano per la tenuta del sistema. È per questo che dovremmo cercare di agevolare la ristorazione almeno nelle attività di approvvigionamento».

