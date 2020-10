Non scende la curva dei contagi a Roma e nel Lazio. Stando all’ultimo bollettino emesso dalla Pisana, nelle ultime 24 ore e a fronte 11mila tamponi, si registrano 248 casi in tutta la Regione (105 a roma), 5 i decessi e 34 i guariti. Numeri superiori al giorno prima soprattutto sul fronte dei nuovi positivi (44 in più). Sempre nella giornata di ieri vanno registrate forti tensioni dopo che nel pomeriggio, nella zona dell’Infernetto, si è saputo di alcuni immigrati ospiti del centro di via Ennio Porrino, risultati positivi al Covid. Un focolaio che potrebbe ingrandirsi nelle prossime ore.



La polizia ha comunque isolato la struttura, creando un cordone di sicurezza intorno al centro migranti. Sarebbero almeno cinque le persone risultate infette, ma, considerate le condizioni di promiscuità, il numero è destinato a salire. Un cluster vero e proprio che dovrà gestire la Asl Roma 3, già alla prese con la difficile situazione in alcune scuole del litorale. Non sono mancati i momenti di nervosismo fuori e dentro il centro. All’interno del complesso che ospita rifugiati e richiedenti asilo si sono registrate accese proteste con decine di persone che si sono detti contrariati a sottoporsi alla quarantena. Segni di insofferenza che hanno costretto le autorità sanitarie a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono dovute intervenire alcune pattuglie della Polizia di Stato che hanno provato a riportare la calma. La Questura ha disposto una vigilanza 24 ore su 24 sul posto per impedire la violazione della quarantena imposta dalla Asl. La Prefettura ha anche ordinato la dislocazione di una squadra dell’Esercito impegnata nell’operazione “Strade sicure”.



IN CAMPIDOGLIO

Durante un incontro tra gli assessori del Lazio all’Istruzione, Claudio Di Berardino, alla Sanità, Alessio D’Amato e l’ufficio regionale scolastico, si è saputo che il 10 per cento dei casi totali di nuovi contagi si è registrata negli istituti. Da oggi, poi, parte il progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’Istituto Spallanzani e il San Camillo. Intanto a Roma continua l’allarme all’Assemblea Capitolina, dopo che un consigliere, Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia, è risultato positivo al Covid. L’esponente di FdI ha partecipato a una seduta dell’aula lo scorso 28 settembre e ora i suoi colleghi aspettano i tempi necessari per fare il tampone. Ufficialmente il segretariato del Consiglio, dopo una capigruppo che si è tenuta domenica sera, ha deciso di sanificare sia l’Aula Giulio Cesare sia gli uffici di via del Tritone che ospita i partiti e di non tenere la seduta di venerdì prossimo, che avrebbe dovuto tenersi in presenza.

Ma i singoli eletti sono pronti a fare il test. Tra i Cinquestelle ha annunciato ai colleghi che farà per precauzione il tampone e si è messo in isolamento preventivo il presidente della commissione Trasporti, Enrico Stefàno, dopo essere entrato in contatto con un positivo. Il suo capogruppo, Giuliano Pacetti, racconta: «Ognuno di noi ha contattato il proprio medico per chiedere il da farsi e come comportarsi. Ma siamo tutti pronti a sottoporsi al tampone». Dal Pd il suo omologo Giulio Pelonzi ha annunciato: «Abbiamo deciso di attivare immediatamente le dovute precauzioni e di fare oggi il test per Covid19». Stessa linea da Fratelli d’Italia: «Con il medesimo senso di responsabilità del collega ed amico Francesco Figliomeni - fa sapere Andrea De Priamo - abbiamo attivato le procedure per fare il tampone e ci siamo posti in isolamento fiduciario fino all’esito dello stesso».

Più in generale, 47 casi ieri nella Asl Roma 1, dove si registrano tre decessi di uomini di 93, 86 e 60 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 38 nuovi positivi e la morte di una donna di 97 anni. Nella Asl Roma 3 venti gli ammalati e, anche qui, ha perso la vita una donna di 97 anni.



