Covid, il primo Capodanno on line con Nannini, Elodie e Gemitaiz. Il concerto “Oltre tutto” è un successo

Benvenuti nel nuovo anno dagli angoli più belli di Roma. Brindisi e auguri sulle note di Gianna Nannini dal Circo Massimo e ed Elodie dai Musei capitolini. Mai un Capodanno così connessi e quello del 2021 è stato il primo della storia totalmente online, in streaming. Un evento “over the top“, organizzato dall’amministrazione Raggi, dal titolo “Oltre tutto”. Una lunga serata anda in diretta, via web ma anche su Facebook. Ecco Carl Brave da Rhinoceros e Gemitaiz dall’Ara Pacis, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma - Palazzo Braschi. «Un’esperienza fatta di emozioni reali», è scritto sul sito ufficiale dell’evento. Un brindisi speciale per un nuovo anno tutto da vivere.

