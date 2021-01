Ostia, focolaio Covid al Grassi: reparto di medicina off-limits, pazienti trasferiti

Covid, individuato un cluster al reparto di medicina dell'ospedale Grassi di Ostia. Lo si apprende dalla Asl Rm3. «Il cluster è stato prontamente gestito e che si trova sotto controllo - è stato reso noto - tutti i pazienti positivi sono paucisintomatici e sono stati trasferiti nella Medicina Covid dello stesso nosocomio. Sta partendo il processo di tracciamento per verificare gli eventuali contatti di tutti i positivi. Il reparto di Medicina al momento è interdetto, ma la Regione si sta attivando per recuperare alcuni posti di Medicina no-Covid per gestire questa emergenza».

Seguirà poi la sanificazione di tutti i locali e i reparti coinvolti, che permetterà di riprendere il servizio a pieno regime.

