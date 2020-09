Roma, sicurezza Covid, la Cnn: «Aeroporto di Fiumicino primo al mondo per la lotta al virus»

L'aeroporto di Fiumicino è il più sicuro al mondo nella prevenzione del contagio da coronavirus. A dirlo è la più importante società di rating nelcampo dell'aviazione civile, la Skytrax. Sebbene compagnia britannica sia conosciuta principalmente per le sue classifiche annuali dei migliori aeroporti del mondo, la crisi globale del Covid-19 ha spinto l'organizzazione a proporre una designazione per l'igiene aeroportuale. E l'aeroporto di Fiumicino si è guadagnato cinque stelle su cinque per gli altissimi standard di pulizia e di procedure di manutenzione

Da Fiumicino i voli Covid free Roma-Milano: «30 minuti dopo il test l’imbarco»

Secondo l'emittente statunitense Cnn, che ha riportato la valutazione di Skytrax «l'aeroporto ha ottenuto punti per la segnaletica di facile lettura in più lingue, la rigorosa applicazione della maschera, il personale di pulizia molto presente ed efficienza grazie al consolidamento di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminal per un più facile monitoraggio».

Fiumicino, tampone rapido ai viaggiatori in partenza

«Chi parte e arriva a Fiumicino sa di trovarsi nello scalo più sicuro di tutto il mondo - dice soddisfatto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -. Un risultato prestigiosissimo che è stato possibile grazie alla costante collaborazione tra Adr, il ministero della Salute, l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la Asl e il Comune di Fiumicino. Complimenti ad Adr e a tutto il suo personale per questo ennesimo traguardo, questa volta si scala globale. Riconoscimenti di cui essere orgogliosi».



L'aeroporto di Roma Fiumicino è diventato il primo aeroporto al mondo a ottenere "il COVID-19 5-Star Airport Rating" da Skytrax, un ente di rating del settore aeroportuale internazionale. #SaluteLaziohttps://t.co/AWNcBydvE2 — Salute Lazio (@SaluteLazio) September 15, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA