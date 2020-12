Si concluderà domani davanti al colonnato della Basilica di San Pietro, in piazza Pio XII, la possibilità di poter fare, gratuitamente, un doppio screening: quello per la Covid-19 e quello per l'Epatite C. È infatti operativo a Roma, proprio di fronte al Vaticano, il laboratorio mobile promosso da Aisf (l'Associazione italiana per lo studio del fegato) e Simit (la Società italiana di malattie infettive e tropicali) con il patrocinio dell’associazione dei pazienti EpaC onlus.

Nell’ambulatorio mobile il personale medico effettua gratuitamente i test sierologici congiunti per le due malattie, senza alcuna prescrizione del medico. Il risultato viene dato direttamente in loco e in forma anonima, entro 30 minuti.

L'iniziativa ha già toccato le Regioni Lazio, Lombardia e Campania ed è un primo progetto interregionale di screening congiunto Covid-19/Hcv, grazie al quale si è potuta sperimentare la validità di operare in maniera abbinata con l’esame diagnostico sui 2 virus, raccogliendo i primi dati statistici di riferimento ed individuando ulteriori sacche di sommerso del virus Hcv in Italia, con il fine ultimo di raggiungere l’obiettivo dell'Organizzazione mondiale della sanità di eliminazione, entro il 2030, del virus Epatite C in Italia.

“La pandemia da coronavirus ha mostrato l’importanza che la prevenzione può rappresentare soprattutto per le malattie infettive e come gli screening rappresentino una strategia fondamentale per poter individuare le sacche di persone infette. Proprio per questo Simit ha deciso di promuovere la campagna di screening congiunto Covid-19/Epatite C, auspicando che possa diventare un esempio virtuoso per raggiungere rapidamente la popolazione sul territorio”, commenta Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit.

Per Salvatore Petta, segretario generale dell'Aisf, "il roadshow Interregionale che Aisf ha voluto promuovere può rappresentare un modello meritevole di essere istituzionalizzato, quale esempio di sierologia congiunta che, oltre ad essere utile per l’opportunità di svolgere in maniera abbinata l’esame delle due patologie, può portare all’individuazione del sommerso dell'Epatite C in Italia ed avviare i pazienti identificati alle terapie di ultima generazione”.

"Ci auspichiamo ora che si possa arrivare, anche a livello nazionale ad un rapido avvio di una campagna di screening congiunto Covid-19/Hcv su tutto il territorio anche in virtù della recente approvazione del decreto attuativo che mette a disposizione 71,5 milioni di Euro alle regioni per effettuare screening in specifiche fasce di popolazione", sottolinea di EpaC Onlus, Ivan Gardini.

Per avere la possibilità di fare il test gratis è necessario prenotarsi domani davanti al gazebo di piazza Pio XII dalle 9 alle 12.30.





