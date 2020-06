Covid, nasce il Festival Italia in the World: docufilm in 120 secondi per raccontare la fase 2 italiana

Festival Italia in the World, dedicato al rilancio dell’Italia post Il rilancio dell'Italia in 120 secondi. Nasce il, dedicato al rilancio dell’Italia post pandemia attraverso docufilm di 120 secondi per testimoniare come gli italiani siano riusciti a trasformare la loro vita o riconvertire la propria attività.

Italia in the World è un festival in totale sintonia con la nostra mission - dichiara l’Amministratore Delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini - perché oggi il digitale rappresenta il futuro, per testimoniare la ripartenza dell’Italia, attraverso la storia e i progetti del Made in Italy nel mondo

.



Il Globo Tricolore, trofeo del Festival, nato nel 2009 da un’idea di Patrizia Angelini – giornalista RAI e Presidente di “Italian Women in the World” – ha ottenuto per la sesta edizione, la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A presentare il Festival, con una regia internazionale, sarà il giovane youtuber Federico Marconi, accompagnato dai suoi colleghi, in un viaggio tutto “made in Italy”. I video dovranno essere inviati a: globotricolore6@gmail.com entro il 30 agosto.

Un tributo alla “rinascita” che passe attraverso le testimonianze, la storia e i progetti, che rendono onore alla forza e all’impegno italiano contro il dramma più grande vissuto dopo la Seconda Guerra Mondiale.Il Festival, in collaborazione con Rai Cinema – Cinecittà World – Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) – Legal Partner Studio, è patrocinato da RAI, ANICA, MINISTERO degli AFFARI ESTERI – Consiglio Generale degli Italiani all’estero – Comitato Tricolore Italiani nel mondo – Eureca – Federazione Italiana Trasporti – Italian Trade Agency – Assocamerestero – Federazione Italiana Cuochi – Istituti Italiani di Cultura ed oltre 50 partner internazionali.