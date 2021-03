Covid party a Roma, balli caraibici vietati in un circolo privato: 39 persone multate 280 euro a testa

Un Covid party in un circolo privato a Roma. Nonostante le norme anticontagio disposte contro la pandemia, 39 persone - quasi tutte sudamericane - sono state scoperte dai carabinieri mentre partecipavano a una festa di compleanno in via di Torre Branca. L'intervento dei Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio è scattato ieri nel pomeriggio quando i militari hanno notato delle persone di fronte all'ingresso del locale - conosciuto nella zona e punto di ritrovo per appassionati di balli caraibici - che, alla loro vista, hanno tentato di sgattaiolare all'interno senza farsi notare.

Purtroppo per loro, ai Carabinieri non è sfuggita la scena, che hanno scoperto e interrotto il party in pieno svolgimento. Le 39 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 45 anni, sono state identificate e nei loro confronti scatterà la sanzione da 280 euro a testa prevista in caso di assembramenti dalla vigente normativa anti-covid. Tra le persone sanzionate c'è anche il presidente del circolo, una donna originaria della Bolivia di 46 anni.

